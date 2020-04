L’edizione odierna de “La Stampa” si sofferma sulla Fase 2. La curva epidemica inizia a scendere. L’indice R con 0 è ora sceso allo 0,8 quindi nettamente al di sotto del limite fissato dagli scienziati per ipotizzare l’avvio della Fase 2. Gli esperti dell’istituto sanno che in realtà la contagiosità è scesa e di molto. Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha annunciato che in base a una ricognizione con regioni ed enti locali «sono state individuate strutture che potranno ospitare alcune decine di migliaia di Covid positivi che non avessero le condizioni abitative adatte alla quarantena». Ovviamente nessuna deportazione, lo spostamento nei “Covid residence” avverrebbe su base volontaria.