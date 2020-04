L’edizione odierna de “La Stampa” si sofferma sulle previsioni della task force guidata da Vittorio Colao. E’ pensabile che la curva dei contagi sarà di fatto a zero entro la terza settimana di maggio. Un dato che proietta in avanti quello anticipato ieri: per la prima volta l’indice di contagio in Italia è sceso allo 0,8. Una previsione che conforta gli esperti sulla possibilità di uscire compiutamente dal lockdown lunedì 18 maggio.