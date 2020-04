L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni dello svincolato Daniele Cacia: «Io calabrese che ha militato quasi sempre in squadre del Nord? Solo una coincidenza. Non è mai stato un problema giocare al Sud. Qualche anno fa stavo per andare al Palermo, mi voleva pure il Catania. Scelsi Lecce. Feeling con allenatori? Tedino, Iachini, Mandorlini, Diego Lopez e William Viali».