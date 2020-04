L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Walter Ricciardi, consulente di Governo e Figc: «Differenziare le aree geografiche per livello di rischio è giusto, non ha senso vietare attività dove ci sono 0 casi come in Basilicata. Ripresa del calcio a maggio? E’ un mese a rischio». Squadre come Inter, Milan e Juventus avrebbero manifestato parere non favorevole alla possibilità di giocare tutte le partite restanti in trasferta.