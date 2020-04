L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul licenziamento di Roberto Stellone dalla panchina dell’Ascoli per via dei costi eccessivi. Interviene anche Renzo Ulivieri, presidente Aiac: «Un caso anomalo, una forzatura delle norme una strada non percorribile, se avrà bisogno di una mano, noi ci siamo». Il club marchigiano ha ritenuto legittimo il licenziamento. L’ultima volta che un tecnico fu licenziato per motivi non tecnici risale al 2012, quando Delio Rossi ebbe un alterco con Lijaic.