L’edizione odierna de “La Stampa” parla delle possibili scelte della UEFA per le coppe europee. Champions ed Europa League in agosto con il format tradizionale, si ripartirebbe il 7-8 agosto, a campionati nazionali finiti, con il ritorno degli ottavi ancora in sospeso. Il 7 toccherebbe a Juventus-Lione e Manchester City-Real Madrid, il giorno dopo a Bayern Monaco-Chelsea e Barcellona-Napoli. I quarti di andata sarebbero disputati l’11-12 agosto, il ritorno il 14-15. Semifinali di andata il 18-19 agosto, ritorno il 21-22. Finale il 29 agosto a Istanbul.