L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla ancora di Raffaello Follieri, interessato a rilevare il Catania. C’è il rischio però che il club etneo possa arrivare al fallimento e non si esclude la costituzione di una nuova società che dovrà ripartire dalla serie D. L’indiscrezione di “Tuttomercatoweb” inoltre, parla di un rilancio dell’imprenditore foggiano Follieri, in passato interessato al Palermo, per il nuovo corso del Catania.