L’edizione odierna de “La Stampa” parla degli scienziati che al premier Conte diranno: «per noi le condizioni per ripartire non ci sono ancora. E tanto meno per mandare la gente a spasso. Ma se proprio si deve limitiamo la ripartenza a qualche comparto industriale più essenziale e seguendo le misure di sicurezza che vi suggeriamo». Il nuovo dpcm di Conte, in arrivo venerdì, confermerà il lockdown per altri quindici giorni. Con alcune regole dure, dopo Pasqua potrebbero riaprire un po’ di imprese a sostegno di quelle sanitarie e agroalimentari del codice Ateco, oltre alle fabbriche «terziarie» che producono semi-lavorati per conto terzi. Ma nel Cts c’è anche chi caldeggia la riapertura delle botteghe artigiane. Mentre sulla scuola il niet è unanime.