Ha cercato di pilotare un appalto Consip: agli arresti è finito Antonello Leffi. Secondo quanto riporta “Ilmessaggero.it”, è accusa di turbativa d’asta e inadempimento di contratti di pubbliche forniture. La gara, stando a quanto si legge, era relativa alla fornitura di dispositivi di protezione individuali e apparecchiature elettromedicali. In particolare, il lotto n. 6 della gara, dell’importo di 15,8 milioni di euro, relativo alla fornitura di 24 milioni di mascherine chirurgiche, veniva aggiudicato alla Biocrea Società Agricola a Responsabilità Limitata. La Biocrea si impegnava, tra l’altro, alla consegna dei primi 3 milioni di mascherine entro 3 giorni dall’ordine. A carico di BIOCREA però, c’erano anche pregresse posizioni debitorie per violazioni tributarie, per oltre 150 mila euro nei confronti dell’Erario – non dichiarate in sede di procedura dalla società che, di converso, aveva invece falsamente attestato l’insussistenza di qualsiasi causa di esclusione –. Tale situazione comportava l’esclusione di BIOCREA dalla procedura e l’annullamento in autotutela da parte di CONSIP della intervenuta aggiudicazione.