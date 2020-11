L’edizione odierna de “La Stampa” riporta le dichiarazioni di Luigi Di Maio, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

“Lockdown totale? Non sono io direttamente a prendere queste decisioni, ma dico che bisogna fermare il trend, liberare gli ospedali, non possiamo rischiare che non ci siano posti letto per chi fa un incidente stradale o deve fare la chemio per un tumore”.





“Credo sia necessario intervenire con criterio e come sempre ci affidiamo al comitato scientifico”.