L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sull’inchiesta relativo al decesso di un uomo di 84 anni morto in bagno al “Cardarelli”.

«Io voglio giustizia per mio padre. Non si può morire per una maledetta caduta», dice Annamaria Cantalupo. Suo padre Giuseppe, Peppe, come lo chiamavano in famiglia, è l’uomo che abbiamo visto giacere immobile sul pavimento di un bagno del reparto osservazione Covid dell’ospedale Cardarelli.





Adesso il vero scopo dell’indagine è stabilire se dovessero emergere profili di responsabilità dell’ospedale nella gestione del paziente e nell’assistenza.