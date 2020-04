L’edizione odierna de “La Stampa si sofferma sulla riapertura dell’italia. Nella maggioranza c’è chi preme per il 18 aprile e chi come il ministro della Salute Roberto Speranza vorrebbe far slittare tutto al 4 maggio, giorno di probabile riapertura delle scuole. Al Tesoro si guarda già all’autunno, quando l’emergenza sarà superata e i mercati inizieranno a are un prezzo a un debito superiore al 150% della ricchezza prodotta.