L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla possibilità di giocare le partite di un’eventuale ripresa del campionato in stadi terzi e sicuri. Gli scenari si attestano alle regioni che potrebbero toccare la quota zero contagi prima delle altre. Impossibile dire ora chi eventualmente dovrà emigrare in ritiro e dove. Un mossa volta a tutelare la salute dei calciatori delle singole squadre e degli avversari che altrimenti sarebbero chiamati ad andare in una regione… ancora a rischio.