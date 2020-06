L’edizione odierna de “La Sicilia” si è soffermata sulla situazione in casa Troina e sulle parole del direttore generale del club Giuffrida, quest’ultimo, in attesa del Consiglio Federale di giovedì prossimo, ha evidenziato la posizione del club attraverso le proprie dichiarazioni: «Prendiamo atto della chiusura dei campionati e della decisione della Lega, si tratta di una decisione giusta e sacrosanta che non poteva non essere adottata in questi termini. Ritengo pure che sia corretta anche la soluzione di promuovere la prima squadra e di retrocedere le ultime quattro, perché comunque i campionati in qualche modo si devono formalmente concludere. Per quanto riguarda invece la questione dei ripescaggi, siamo in attesa di conoscere le graduatorie di merito e certamente abbiamo piena fiducia nell’operato del presidente della Lnd Sibilia, del vice presidente Morgana e dell’avvocato Barbiero».

Il dg conclude: «Tutti coloro che hanno lavorato per il Troina senza interessi e senza percepire denaro, ma semplicemente rimettendoci il loro tempo e anche il loro denaro e mi riferisco ai dirigenti del Troina che sono stati impeccabili quest’anno e che sono riusciti a fare superare le difficoltà organizzative dei primi giorni».