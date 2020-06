In merito alla questione legata all’intervista di Gasperini alla “Gazzetta dello Sport” che ha sorpreso il Valencia, che ieri ha diramato un comunicato contro l’Atalanta e il suo tecnico, il club orobico fa sapere sulla Rosea che in occasione della partita tutti i protocolli di sicurezza per il gruppo squadra erano stati rispettati in vista della trasferta. E che il tecnico, come da lui dichiarato nell’intervista, non aveva mai avuto febbre o problemi respiratori, né prima del- la partenza per Valencia, né per tutta la durata del soggiorno in Spagna.