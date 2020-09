L’edizione odierna de “La Sicilia” riporta le dichiarazioni dell’avvocato e imprenditore Joe Tacopina: «Al momento non è cambiato niente. Assieme ai miei collaboratori esaminiamo la questione ogni giorno perché vorrei fare tanto per il Catania. Non nascondo però che la situazione finanziaria è difficile e stiamo aspettando tutta la documentazione e i numeri della Sigi».