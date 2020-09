Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione “L’imprenditore e gli altri” in onda su Cusano Italia Tv. Ecco quanto riportato da “Calcioternano.it”: «Sarebbe un errore se soltanto la Serie A potrà avere mille spettatori allo stadio. I sistemi di sicurezza della Serie A all’interno degli stadi sono identici a quelli di Serie B e Serie C, abbiamo lo stesso regolamento. Non c’è solo la Serie A in Italia, le tre categorie sono vasi comunicanti. Dovremmo avere massimo rispetto di tutti e per il pubblico di tutti. Penso che questa iniziativa riguardi al momento solo la Serie A perché è l’unico campionato che è partito. Ritengo e spero che sarà fatto lo stesso anche in Serie B e C. Se poi non dovesse essere così, ci sarà una spiegazione precisa che qualcuno ci darà».