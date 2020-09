Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, intervistato negli studi di Tiki Taka, ha fatto il punto della situazione sulla sua squadra e sul suo ruolo di presidente.

Queste le sue dichiarazioni: «I miei calciatori non sono pervenuti contro la Juve, erano spaventati. Quagliarella in panchina? Io ho un allenatore che è fortissimo, quando va male vuol dire che va bene. Aprire ad un terzo della capienza? Io l’ho detto due mesi fa. Sono un Presidente operaio perché mi faccio un mazzo così tutti i giorni, perché lavoro e sono presente, perché sono avvelenato quando i ragazzi, che amo, giocano male. Sono sempre lì 12 ore al giorno e non prendo stipendio. Se un tifoso non dice niente vuol dire che non significhi niente, se invece ti insultano vuol dire che ti amano».