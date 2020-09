Nella giornata di ieri sono arrivati più di 900 migranti a Porto Empedocle. Secondo quanto riportato da “Repubblica.it” Ida Carmina, sindaco della cittadina, si è recata al porto per bloccare il trasferimento dei migranti nella tensostruttura “Adesso basta – ha detto irata Ida Carmina nella notte – i migranti non dovevano sbarcare a Porto Empedocle, invece vanno a piedi in una tensostruttura che è stata chiusa perché inagibile. Sentirò il ministro degli Interni, perché ci avevano detto che sarebbe stata chiusa per sempre”.