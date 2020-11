L’edizione odierna de “La Sicilia” riporta le dichiarazioni di Joe Tacopina, imprenditore italo-americano interessato al Catania:

«Non si è perso del tempo come magari si potrebbe pensare, le trattative non si concludono dall’oggi al domani, ma gli incontri tra i nostri avvocati e quelli della Sigi sono serviti a trovare un accordo di massima. Speriamo di concludere presto. Non è ancora il momento ed è anche prematuro entrare nei dettagli, ma le assicuro che abbiamo trovato l’accordo e ora stiamo solo aspettando una relazione dal gruppo Sigi sulla riduzione del debito. Questo punto per me è di fondamentale importanza in chiave futura. Stiamo insomma aspettando la Sigi, ma come le ho sempre detto io voglio essere ottimista e abbiamo già un programma per il rilancio del Catania. Potrò essere più preciso quando arriverà la relazione della Sigi al cui interno mi risulta che alcuni soci vogliono restare e far parte integrante della nuova società. Io non ho niente in contrario







«Derby col Palermo? Poteva andare meglio, io ho tifato sino alla fine quando con un pizzico di fortuna il Catania avrebbe potuto vincere la partita. Bella prestazione comunque quella del Palermo che nonostante le tante assenze non si è fermato un attimo».