L’edizione odierna de “La Sicilia” si sofferma sul derby Palermo-Catania.

Una sfida senza tifosi allo stadio non è memorabile. Assenti ma presenti perché l’affetto è emerso alla vigilia del match.





Distanza di sicurezza, nessun assembramento, bandiere, striscioni e cori per non far passare sotto silenzio il sentimento popolare. Grande entusiasmo in entrambe le piazze.