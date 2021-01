L’edizione odierna de “La Sicilia” riporta le dichiarazioni di Maurizio Pellegrino, direttore dell’area sportiva del Catania:

«I ragazzi mi hanno detto che vorrebbero chiudere al terzo posto e non posso fare altro che elogiarli. Per me possono reggere il confronto con chiunque. Penseremo subito a vendere ed acquistare 2-3 giocatori a metà gennaio e mi riferisco ad un difensore, un centrocampista e un esterno d’attacco».





«Tacopina? Abbiamo discusso tramite sms e si è instaurato un ottimo rapporto. Lui sarebbe pronto a dare una mano per il mercato, aspettiamo il suo arrivo».