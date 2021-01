L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Stefano Bandecchi, presidente della Ternana:

«Siamo partiti per fare un buon campionato ed essere protagonisti. Il Bari è il più titolato e forte per vincere il girone. Io scommetterei sui pugliesi. Non saremo noi a vincere il campionato e non siamo obbligati a farlo. Per i playoff ci sono Palermo, Catania, Catanzaro, Avellino e Teramo».





«Siamo i primi a trasmettere in chiaro. Credo che le gare in diretta gratuita siano una espressione di democrazia che unisce ricchi e poveri».