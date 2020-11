Il Palermo si vuole riprendere dopo la sconfitta in casa contro la Turris, i rosa vogliono tornare alla vittoria e rilanciarsi in classifica contro un avversario per nulla semplice come il Monopoli. L’edizione odierna di “La Sicilia” fa il punto della situazione in casa rosanero attraverso le parole del tecnico, Roberto Boscaglia, che ha presentato il match con i pugliesi in conferenza stampa.

Il Monopoli è attualmente imbattuto in trasferta e si schiererà con un 3-5-2 per provare a pungere i rosanero. Boscaglia però non sembra intenzionato a cambiare modulo nonostante la sconfitta contro la Turris. Di seguito le sue parole: «Per una sconfitta dovremmo cambiare modulo? Non credo che tutto dipenda dal gol allo scadere della partita. Lavoriamo sulle prestazioni e non sull’organico. Noi cercheremo di fare la partita, dovremo stare attenti alle ripartenze dei pugliesi.