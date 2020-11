Il Catania oggi affronterà l’Avellino in un match segnato dall’emergenza Coronavirus, infatti la squadra irpina ha 10 positivi, mentre gli etnei 3. L’edizione odierna di “La Sicilia” fa il punto della situazione sul match del Partenio.

La partita dalle 15 è stata posticipata alle 17 e 30 dopo che ieri sono risultati positivi tre tesserati del Catania, i tre sono asintomatici. Tra questi c’è anche il portiere argentino, Martinez, che non sarà ovviamente in campo contro l’Avellino. Al suo posto scenderà in campo Confente.





L’Avellino decisamente rimaneggiato si schiererà con un 3-4-3, Braglia dovrà rinunciare ad Aloi, Silvestri, Pane, Rocchi, D’Angelo, Adamo ed Errico. In compenso la squadra irpina ha recuperato Miceli e Maniero che si sono ripresi del tutto.