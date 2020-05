L’edizione odierna de “La Sicilia” si sofferma sull’interesse manifestato da un americano per le sorti del Catania. L’intermediario è l’avvocato Alessandro Lombardo. Nel comunicato si legge “Un gruppo mondiale statunitense leader mondiale nella ricerca e distribuzione del petrolio e del gas naturale, su indicazione di un proprio fiduciario di origine della provincia di Enna, residente all’estero da molti anni ma ancora legato alla propria regione, ha dato mandato all’avv. Alessandro Lombardo di Torino, di prendere contatto con la proprietaria Finaria s.p.a per una preliminare manifestazione di interesse per l’acquisizione della Catania calcio s.p.a. e del complesso sportivo “Torre del Grifo”. Negli ultimi giorni ci sono stati approcci telefonici tra le parti. Si tratterebbe di un emigrato che ha fatto fortuna negli States e che non ha mai smesso di nutrire passione verso il Catania.