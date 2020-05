«Bisogna promuovere e retrocedere solo lì dove c’è la matematica. Nel nostro girone ci sono ancora 27 punti a disposizione, e si fa in tempo a perdere o vincere un campionato, neanche il Palermo ha ancora guadagnato la C. Ho sentito tanti presidenti, tutti pronti a fare ricorso. Futuro del club? Io continuerò a tenere la maggioranza ma c’è tanta gente interessata al nostro progetto, anche dall’estero, abbiamo anche contatti in Spagna e Australia». Queste le parole di Rocco Arena, presidente dell’Fc Messina, tornato a parlare delle promozioni dalla D alla C a “Tcf Tv”.