L’edizione odierna de “La Sicilia” si è soffermata sulle parole del ds dell’Acireale Chiavaro, quest’ultimo, così come tutto l’ambiente granata, ha grande voglia di costruire una squadra in grado di lottare al vertice il prossimo anno. Tra i colpi sempre più vicini figura quello del giovane palermitano Lucera, ecco le parole di Chiavaro: «Stiamo per chiudere per l’esterno d’attacco, ex Palermo, Raimondo Lucera. L’intenzione è avere 14 titolari».