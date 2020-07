«Palermo? Mai sentito». Così ai nostri microfoni D’Amico, agente di Simone Corazza, attaccante della Reggina che quest’anno in C ha fatto benissimo attirando su di sé l’interesse di molti club: «Corazza è un ragazzo che ha fatto 18 gol in questa stagione, è normale che attiri gli interessi di altre squadre – ha detto D’Amico ad Ilovepalermocalcio – Il mio lavoro è quello di trovare opportunità. Se la Reggina dovesse decidere di puntare su di lui anche in B, noi saremo contenti di proseguire insieme, altrimenti io rispondo sempre alle chiamate. Palermo, comunque, è una piazza importante alla quale non potrei dire di no».