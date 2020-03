Si dice che lo 0-0 sia il risultato della partita perfetta. Domenica allo stadio “Aci e Galatea” il derby siciliano tra l’Acireale e l’Fc Messina si è concluso con il risultato di 0-0. Un pareggio che ha permesso alle due squadre di avanzare in classifica. Il giorno dopo è stato Agatino Chiavaro, ds degli acesi, a commentare il pari contro ottenuto contro il Messina. Ecco le sue parole riportate dall’edizione odierna del “La Sicilia”: «È stato un buon risultato per noi perché avevamo di fronte una squadra attrezzata per vincere il torneo. Il punteggio finale ritengo sia stato giusto. Lo prendiamo come un risultato positivo, sono contento. Le assenze di Rizzo e Ott Vale? Mancando due giocatori di qualità e personalità che ci danno tanto nel palleggio, la squadra è andata in difficoltà, ma abbiamo fatto una partita attenta e abbiamo rischiato pochissimo. Solo in una situazione l’Fc Messina ci ha preso di infilata. Dietro siamo stati magnifici ha sottolineato che l’Acireale sul campo avrebbe 50 punti. Di fatto sareste dietro solo a Palermo e Savoia. Bisogna puntare ai play off. «Siamo stati penalizzati purtroppo, questa non è una novità. La squadra i play off se li sente propri, ma in questo momento siamo lontani 3 punti dagli spareggi. Tre punti che presto diventeranno cinque per la penalizzazione che arriverà. Sarebbe un’impresa recuperare 5 punti sulla griglia dei play off, ma è il nostro obiettivo. Ci proveremo? I due punti di penalizzazione? Arriveranno. Non si sa quando, forse domani o tra un mese ma nella mia testa ragiono già con il -2». Un -7 che diventerà -9. Una mazzata… «Saremmo a questo punto al terzo posto. Quella sarebbe la nostra posizione reale per quello che abbiamo fatto sul campo. La gestione di certe situazioni non è facile, fare finta di nulla è impossibile. Già alla 2° giornata è arrivata la prima batosta ma la squadra è stata molto matura e ha reagito».