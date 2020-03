«Il campionato di quest’anno è più difficile rispetto a quello dello scorso anno, ci sono squadre come Savoia, Giugliano, Fc Messina che sono società attrezzate. L’anno scorso oltre al Bari, c’era solo la Turris, per questo il Palermo ha avuto più difficoltà rispetto ai biancorossi in Serie D. Anche se i rosanero hanno un cospicuo vantaggio sul Savoia a 8 partite dal termine». Queste le parole di Cosimo Cosenza, capitano del Corigliano, rilasciate ai microfoni della nostra redazione in merito alla partita contro il Savoia.