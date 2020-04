L’amministratore del Palermo, Rinaldo Sagramola, ha parlato attraverso le colonne del “Giornale di Sicilia” a proposito della possibilità che alcune partite di serie A si giochino al Barbera: «Se dovessero occupare gli impianti utilizzati da altre società – prosegue Sagramola – il presupposto dovrebbe essere quello che le altre società non giochino. Basta saperlo il prima possibile e conoscere soprattutto le soluzioni che verranno attuate per le classifiche. Perché se dovessero far giocare la Serie A a Palermo, evidentemente non si giocherà in Serie D. Se è così, ce lo diranno e ci diranno come verranno definite le classifiche. In quel caso servirà un’intesa col Comune, ma concederemmo volentieri lo stadio».