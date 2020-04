Il rientro in campo, per i dilettanti, si fa sempre più difficile. A tal proposito, l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le parole dell’ad del Palermo Rinaldo Sagramola: «In questa fase sicuramente la Serie D non riparte – ammette Rinaldo Sagramola, amministratore delegato rosanero – però non metterei il carro davanti ai buoi, anche perché al momento nessuno è in grado di fare previsioni. Certo è che se i protocolli sono così stringenti e onerosi, è difficile immaginare che società con livelli organizzativi ed economici che ben conosciamo riescano a tener fede a certe prescrizioni. Oggi l’urgenza è quella di rimettere in campo la Serie A, poi vedremo quel che succederà».