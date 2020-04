L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le parole dell’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, in merito alla ripresa della serie D: «Noi siamo pronti e lo saremo – ribadisce Sagramola – anche per far fede a questi protocolli. Quante società in Serie D sono però strutturate come la nostra? Mica possiamo giocare da soli. Per noi sarebbero costi in più, c’è chi li ha stimati in 80-100 mila euro e se così fosse, si tratterebbe di far fronte ad un ulteriore impegno. Non tutti però sono in grado di far fronte a tutto ciò, a quel punto bisognerà solo vedere come verrà gestita la questione classifiche».