La serie A cambia nome? Eni lancia la sfida a Tim

Stando a quanto riportato dalla Reuters, dopo più di 25 anni di partnership con TIM, il prossimo campionato italiano di calcio potrebbe portare un nome completamente nuovo.

Si tratta di Eni, che insieme al consolidato partner guidato da Pietro Labriola si candida come protagonista principale per questo ruolo. Il gruppo guidato da Claudio Descalzi sarebbe addirittura in vantaggio in questa corsa, avendo offerto una somma superiore del 10% rispetto a quella proposta da TIM. Quest’ultima, impegnata in un processo di taglio dei costi, mirerebbe a un risparmio rispetto all’attuale contratto. L’accordo attuale prevede una commissione annua di circa 20 milioni di euro.

Eni, da parte sua, sembra interessata a promuovere una delle sue società specializzate nell’energia sostenibile al pubblico più ampio. La favorita sembra essere Enilive, anche se l’opzione Plenitude non è da scartare. Il gruppo ha dimostrato recentemente interesse nel sponsorizzare le sue iniziative green in eventi di grande risonanza, come il Festival di Sanremo, con investimenti significativi.