Si continua a delineare sempre di più il gruppo di imprenditori che vuole rilevare da Finaria il Calcio Catania. Oggi l’aumento del capitale sociale e l’ufficializzazione di alcuni nomi come riporta il comunicato: “La Sport Investiment Group Italia Spa rende noto che l’assemblea dei soci ha deliberato l’aumento del capitale sociale da 55 mila euro a 5 milioni di euro, condizionato all’acquisizione del Catania Calcio. A poco più di 24 ore dalla formazione della Spa, poi, sono già otto i nuovi imprenditori che hanno chiesto di poter far parte della Sport Investiment Group Italia. L’assemblea dei soci ha anche deliberato la composizione dell’organigramma dirigenziale del Catania, nel caso in cui l’acquisizione dovesse andare a buon fine. Nel dettaglio la composizione:

Presidente – Fabio Pagliara

Vice Presidente – Girolamo Di Fazio

Vice Presidente Vicario – Antonio Paladino

Amministratore delegato – Carmelo Munzone

Amministratore delegato – Sergio Arena

Consiglio di amministrazione

Presidente – Angelo Maugeri

Consigliere – Stefania Baudo

Consigliere – Fabio Lattanzi

Consigliere – Nicola Le Mura

General Manager – Maurizio Pellegrino

Area Sportiva – Massimo Mauro e Vincenzo Guerini

Business and Develpment Manager – Davide Lenarduzzi

Event Organizer – Sebastiano La Ferlita

Ufficio Stampa – Futura Production

Rapporti con il territorio – Salvatore Cambria

Rapporti con il personale – Francesco Laudani

Consulenza contabile fiscale e lavoro – Professionisti Doc Srl

Ufficio Legale – Giuseppe Augello e Giovanni Ferraù

Responsabile relazioni società e tifosi – Giuseppe Rapisarda

Ufficio Stampa SIGI – Futura Production”