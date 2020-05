«La bottiglia è in frigo e abbiamo cominciato a tirare fuori i bicchieri». Queste le parole di Ettore Masiello, presidente del Mantova, in attesa che il Consiglio Direttivo della LND si riunisca stilando le proposte per promozioni e retrocessioni che saranno poi sottoposte al prossimo Consiglio Federale. Nulla, però, dovrebbe impedire al club lombardo di ottenere la promozione in Serie C, ed ecco che il numero uno biancorosso si è espresso dalle colonne della “Gazzetta di Mantova”: «L’importante è che ci diano il nostro biglietto e che la serie C resti la C, come sembra al momento, in modo da tornare fra i professionisti. Aspettiamo la riunione di domani della Lega Nazionale Dilettanti e non abbiamo motivi per temere brutte sorprese. Spiace piuttosto non poter festeggiare a dovere un obiettivo che inseguiamo da due anni. A tal proposito, rivolgo un appello ai tifosi: domani tiriamo fuori bandiere e sciarpe biancorosse e coloriamo balconi e finestre della nostra città».