Adrian Mariappa, difensore del Watford, ha parlato al Daily Telegraph della positività al Coronavirus riscontrata dopo i test effettuati alla ripresa degli allenamenti in Premier League della sua squadra. Ecco le sue parole: «Devo ammettere che per me è stata una grande sorpresa perché non ho mai lasciato casa in questo periodo. A parte un po’ di esercizio fisico e qualche passeggiata con i miei figli, sono stato sempre in casa. Il mio stile di vita è molto tranquillo e non ho mai partecipato a feste o uscite particolari, quindi non so veramente come abbia fatto a contrarre il virus. Sinceramente mi sento molto bene e in forma e non capisco come sia possibile che abbia il Covid-19. Per me questo è abbastanza spaventoso: se non avessi fatto i test per tornare in campo non me ne sarei mai accorto».