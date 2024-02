La Roma non lo vuole, De Rossi lo ha scaricato: da top player a indesiderato | Cessione immediata

De Rossi scarica il big dopo le prestazioni deludenti. Il giocatore è fuori dal progetto: panchina fino a fine stagione.

Il futuro di uno dei giocatori più chiacchierati della Roma sembra essere in bilico, dopo la bocciatura anche dell’allenatore De Rossi. Unico faro del gioco di Mourinho, con il cambio tecnico il suo rendimento è sceso in maniera significativa e la dirigenza del club giallorosso avrebbero preso una decisione netta. Dopo una serie di prestazioni deludenti, il top player è stato bocciato dall’allenatore, dall’ambiente e anche dai tifosi e sembra destinato a non essere riscattato dalla società a fine stagione.

Le aspettative erano alte quando il giocatore è stato acquistato, altissime. Ma le sue performance non hanno corrisposto al grande entusiasmo di inizio stagione. Le critiche si sono accumulate e ora la decisione di non riscattarlo sembra essere stata presa per evitare un investimento troppo oneroso per un rendimento di fatto non all’altezza.

Questa mossa potrebbe avere ripercussioni significative sul futuro del giocatore e sulla strategia di mercato della Roma. Resta da vedere quale sarà il suo destino e come la squadra affronterà questa situazione nelle prossime gare: a breve tornerà nel suo ruolo infatti da un infortunio un altro calciatore importante.

Roma, dubbio in attacco: adesso torna anche Abraham

Il rendimento di Romelu Lukaku è diventato un vero mistero. Il giocatore, che pensa già al futuro lontano da Roma, non incide, non fa la differenza, non aiuta i compagni. Insomma, la dirigenza ha già deciso che non sborserà 43 milioni di euro per il suo riscatto, e non solo. A breve infatti tornerà disponibile Abraham, che in quel ruolo potrà fare la differenza e togliere il posto da titolare al belga.

L’attaccante inglese, out per un lungo infortunio, potrà dunque meritarsi una maglia da titolare e conquistare la fiducia di De Rossi, mentre Lukaku difficilmente rimarrà a Roma un altro anno.

Lukaku: ancora un errore fatale sotto porta

A pesare il gol sbagliato davanti a Sommer in occasione di Roma-Inter, quando sul 3-2 per i nerazzurri Lukaku aveva avuto l’occasione di rimettere la gara sul 3-3. Ma il gigante belga si è fatto trovare in una grande occasione ancora una volta impreparato. La sua incapacità di incidere nelle gare importanti – la sua carriera lo racconta – ha fatto riflettere e non poco allenatore e società.

Anche perché il belga non è certo famoso per essere un attaccante che lega il gioco. Daniele De Rossi ha cambiato faccia alla Roma, e l’ex capitano vorrebbe affidare l’attacco dei giallorossi a calciatori in grado di gestire meglio il pallone. Lukaku sembra vicinissimo all’addio, probabilmente destinazione Arabia Saudita.