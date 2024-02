Colpani vestirà questa maglia: affare fatto | Superate le concorrenti, la Big deve solo annunciarlo

Andrea Colpani a un passo dai nerazzurri. Il club ha scelto: battuta tutta la concorrenza delle altre grandi in Serie A.

Il talentuoso centrocampista Andrea Colpani del Monza è al centro da tempo ormai dell’attenzione delle grandi squadre, ma un club nelle ultime ore si è fatto avanti, provando a battere la concorrenza. Colpani, considerato uno dei talenti emergenti della Serie A più interessanti, è stato identificato come una possibile opzione per rafforzare il centrocampo dei nerazzurri anche a causa di una imminente partenza di un titolare.

Le doti tecniche e tattiche di Colpani lo rendono un giocatore versatile, che potrebbe benissimo adattarsi al nuovo modulo e garantire un’arma in più a livello offensivo. Inoltre c’è da considerare la giovane età del numero 28, che cerca il grande passo in una big per potersi imporre anche in Europa il prossimo anno.

Il Monza si trova ora di fronte alla difficile decisione di trattenere il proprio gioiello o cedere alle pressioni delle big del calcio italiano. Secondo le ultime indiscrezioni però la società non dovrebbe fare muro a una cessione.

Colpani, futuro deciso: i nerazzurri lo vogliono subito

Andrea Colpani potrebbe essere il prossimo regalo della società nerazzurra in caso di partenza di un big. Stiamo parlando dell’Atalanta, che in estate potrebbe perdere alcuni pezzi pregiati. Intrecci di mercato che se dovessero concretizzarsi, porterebbero la società di Bergamo a puntare tutto su Colpani. C’è da battere la concorrenza delle big, tra cui Inter, Milan e Juventus.

Ma la Dea, forte della fama di aver fatto crescere tantissimi giovani, potrà convincere il giovane ad accasarsi a Bergamo come riportato da Tuttomercatoweb. Colpani inoltre proviene dal settore giovanile dell’Atalanta, un motivo in più – nella logica delle liste per le coppe europee – per il ds Tony D’Amico per puntare su di lui. Il M0nza, davanti alla giusta offerta, non dovrebbe porre resistenza e lasciare partire la sua stella in estate.

Atalanta, Colpani per il dopo Koopmeiners

Con il forte interessamento della Juventus per Koopmeiners, l’Atalanta si è messa già al lavoro per trovare un sostituto. Un giovane di talento, che sia disposto a mettersi al servizio di Giampiero Gasperini. Identikit che corrisponde perfettamente ad Andrea Colpani. Il ragazzo potrebbe prima di approdare a una big – Milan, Inter, Juventus – passare da Bergamo e cercare esperienza internazionale sotto la guida di un maestro nel fare crescere i giovani.

Qualora dunque la Juventus provasse l’affondo per l’olandese, l’Atalanta ha già scelto il sostituto. Certo, c’è da battere la concorrenza delle altre grandi della Serie A, ma la Dea può garantire al ragazzo di crescere in un ambiente competitivo ad alti livelli ma senza le pressioni esagerate di una big.