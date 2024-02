Inter, tifosi sconvolti | Salta tutto nella notte: operazione annullata a sorpresa

Saltano ancora i piani dell’Inter. Tifosi preoccupati e operazione annullata a sorpresa: ha deciso Marotta.

Nelle ultime ore, l’Inter è stata al centro di una vicenda che ha deluso i tifosi e lasciato molti interrogativi sul tavolo. Era atteso nella notte infatti l’arrivo di un nuovo giocatore, un attaccante che avrebbe dovuto rinforzare il reparto offensivo della squadra. Tuttavia, a sorpresa, la società ha deciso di rimandare tutto all’ultimo minuto, lasciando nell’aria un senso di incertezza e anche delusione visto quanto successo in passato ad esempio con Samardzic.

Secondo quanto si apprende, il giocatore sarebbe dovuto arrivare a Milano nella notte per sottoscrivere il contratto e iniziare la sua avventura con i colori nerazzurri. Tuttavia, il dirigente dell’Inter, Beppe Marotta, ha preso la decisione di rimandare il tutto, posticipando l’arrivo del giocatore e di rinviare la firma del contratto.

Le motivazioni dietro questa improvvisa svolta non sono ancora del tutto chiare. Alcuni suggeriscono possibili problemi burocratici o contrattuali, mentre altri ipotizzano un ripensamento dell’Inter. Ciò che è certo è che l’attaccante rimarrà fino alla fine della stagione nel suo club attuale.

Inter, tutto rimandato a fine stagione: cosa è successo

Una notizia che ha lasciato i tifosi dell’Inter con un’amaro in bocca. L’arrivo di Taremi a Milano, dato per certo nelle scorse ore, è stato rimandato a sorpresa. Il giocatore, come riportato da diverse testate, rimarrà in Portogallo fino al termine della stagione, poi potrà firmare il contratto con la sua nuova squadra e svolgere le visite mediche. L’iter, che era stato previsto per queste ore, slitta di diversi mesi.

La decisione sarebbe stata presa per permettere all’iraniano di concludere nel migliore dei modi la sua stagione al Porto. In ogni caso, come scrive Sportmediaset, la trattativa è definita in tutti i dettagli e non ci dovrebbero essere altri scossoni. L’attaccante diventerà un giocatore dell’Inter a luglio.

Inter, slitta la firma di Taremi: tensioni in Portogallo

Una decisone probabilmente scaturita dalle tensioni che l’ambiente attorno al Porto sta vivendo in queste settimane. La squadra di Taremi, il quale contratto scadrà a giugno, ha perso infatti l’ultima gara di campionato contro l’Arouca e nel mirino dei tifosi è finito proprio l’attaccante iraniano. Per non destabilizzare ulteriormente l’ambiente dunque, con quattro mesi ancora da giocare, probabilmente giocatore e società hanno optato per rinviare tutto.

La firma in questo momento con una nuova squadra avrebbe potuto dare ulteriormente in pasto alla critica il giocatore, che così facendo ha deciso di salvaguardare se stesso. L’Inter rimane fiduciosa di chiudere il colpo a fine campionato, visto che tutti i dettagli sono già definiti.