Il governatore della Sicilia Nello Musumeci e l’assessore regionale al Turismo Manlio Messina hanno presentato stamane al Palazzo D’Orleans il nuovo progetto “SeeSicily” per rilanciare il turismo nell’isola. Queste le parole di Messina a “GdS.it”: «Siamo pronti a partire. Siamo gli unici in Europa ad avere realizzato un progetto così articolato e costruito in ogni dettaglio, anche attraverso un confronto con Bruxelles, che alla fine chi ha fatto i complimenti. Il progetto punta alla promozione della Sicilia e ci consente di aiutare anche le imprese che hanno sofferto e soffrono la crisi.

Abbiamo comprato una serie di servizi dalla filiera del turismo e abbiamo già pagato: tramite la piattaforma www.visitsicily.info i turisti potranno prenotare e beneficiare del pacchetto, è rivolto anche ai siciliani».





Il pacchetto di servizi offerti dalla Regione comprende no sconto tra 100 e i 150 euro sul prezzo del biglietto aereo per chi arriverà in Sicilia da ottobre di quest’anno a marzo del 2022, da subito invece una notte gratis per chi ne prenota almeno tre in hotel, b&b o agriturismo e tanti servizi a costo zero, come escursioni, immersioni e visite nei siti culturali.