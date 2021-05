Emergono nuove prove riguardanti il brutale omicidio di Roberta Siragusa, 18enne di Caccamo uccisa lo scorso gennaio e per cui il primo indagato è il fidanzato Pietro Morreale.

Come riporta “Gds.it”, nell’udienza di oggi il pm ha depositato un video tratto da un sistema di video sorveglianza di un locale nei pressi del campo sportivo, probabile teatro del delitto. Dal video si è visto chiaramente il corpo di una persona prendere a fuoco, la presenza di un uomo che si trovava vicino al corpo che poi si è allontanato ed è salito a bordo della macchina di Morreale.





I legali della famiglia della ragazza hanno commentato così la nuova prova che va ad aggiungersi alle altre contro l’imputato: «Sono state immagini forti, mostrate alla presenza dei genitori e del fratello di Roberta, sempre presenti in aula. Si è trattato di un video che ha spiazzato tutti i presenti e che dimostra in modo inconfutabile che Roberta è stata uccisa al campo sportivo , caricata in auto e gettata nel dirupo vicino il monte San Calogero. Ormai il gravissimo quadro indiziario a carico dell’indagato si è trasformato in un quadro probatorio gravissimo, che a nostro giudizio, non consente di potere formulare ipotesi investigative diverse».