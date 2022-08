L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul match di sabato tra Reggina e Palermo.

Il successo rotondo ottenuto contro il Sudtirol ha riacceso l’entusiasmo nella Reggina, chiamata ora al secondo match consecutivo al “Granillo”. Un derby del Sud che non si vede da tanto tempo, quello col Palermo, per il quale il patron amaranto Saladini chiama a raccolta i propri tifosi:

«E una gioia indescrivibile vedere più di 10 mila persone al “Granillo”. Il nuovo progetto Reggina e coinvolgente e piace ai tifosi, continueremo a costruirlo per loro. Società, squadra e tifosi siamo tutti dalla stessa parte».

Anche per il match di sabato col Palermo sono attesi oltre 10 mila presenti sugli spalti per una partita che vede gli uomini di Inzaghi all’inseguimento dei piani altissimi della classifica. Dopo il successo con i tirolesi, la Reggina e nel gruppo delle seconde, ad un solo punto di distanza dalla coppia di testa composta da Ascoli e Genoa. Nella formazione amaranto saranno presenti gli ex rosanero Colombi, Cionek e Di Chiara, quest’ultimo palermitano di nascita con un passato nelle giovanili rosanero.