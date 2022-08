L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle scelte di formazione di Corini in vista del match contro la Reggina.

La «rivoluzione» di Corini deve fare i conti con l’assenza di Broh, centrocampista salterà la trasferta di Reggio Calabria e il Palermo dovrà affrontare nuovamente il dilemma della scorsa settimana: si passa al 4-3-3 o si continua col 4-2-3-1? Risposta per nulla scontata, perché oggi in mediana ci sono solo tre elementi a disposizione. Quattro, con l’imminente arrivo di Saric, ma bisognerà capire quali saranno le intenzioni del tecnico.

Dargli un tempo di a-bientamento, come fatto per gli altri neo-acquisti, oppure gettarlo subito nella mischia per cambiare formazione? Intanto, il «Genio» attende l’ultimo innesto per il centrocampo a Boccadifalco, poi testerà sul campo la sua tenuta per capire se utilizzarlo o meno dall’inizio, senza dimenticare che nelle ultime due giornate è rimasto in panchina. Tutte valutazioni che riaprono spiragli alla conferma del vecchio modulo, destinato ad essere accantonato a mercato chiuso. Quel che è certo è che contro la Reggina, il Palermo non avrà Broh in squadra. Distrazione muscolare al bicipite femorale destro, almeno una settimana di stop forzato poi si valuteranno eventuali sviluppi. Al “Granillo” non ci sarà e potrebbe essere a rischio anche la sua presenza nel big match del turno successivo in casa contro il Genoa. L’unica nota stonata di un’infermeria che ha dato il via libera a Sala e Fella. Entrambi pronti a tornare in gruppo per allenarsi con il resto dei compagni già da questa settimana.