Il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, secondo quanto riporta “Calabria7.it”, per il centrocampo starebbe pensando a tre grandi nomi: Antonino Barillà, Simone Missiroli e l’ex capitano del Palermo Edgar Barreto. Il primo rientrerebbe nella “Lista C”, quella legata ai giocatori bandiera tesserati per almeno quattro stagioni consecutive, e rappresenta un interesse concreto per la metà campo, nonostante al momento non ci sia alcuna trattativa in atto. Stesso discorso per Missiroli, elemento essenziale nello scacchiere della Spal (contratto in scadenza nel 2021 con opzione per un altro anno) e attualmente non intenzionato a fare ritorno al “Granillo”. Ancor più complicata la vicenda relativa a Barreto: la mezzala paraguaiana ex rosanero, sarebbe stata oggetto di un timido sondaggio da parte di Taibi, ma al momento il ragazzo ha dichiarato più volte che preferirebbe rimanere vicino a Genova per questioni prettamente familiari. Oltre a Menez dunque, la Reggina studia nuovi colpi di mercato.