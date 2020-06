Gabriele Gravina, presidente della FIGC, prima della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus è intervenuto al microfono di Rai Sport: «Ho sentito poco fa il Ministro, che mi ha preannunciato un grande impegno, come previsto, su questa quarantena trasformata in quarantena soft. E’ una bella notizia, per noi dirigenti e per tutti gli appassionati di calcio. Noi stasera avremmo dovuto incontrare la Svizzera in questo stadio aprendo così Euro2020. Mi fa piacere che proprio oggi sia una giornata importante perché la UEFA ha annunciato che l’11 giugno 2021 cominceremo il nostro Europeo contro la Turchia»