La Reggiana pareggia contro il Brescia, Nesta: «Ho tanto rammarico»

Oggi pomeriggio la Reggiana ha pareggiato 0-0 in casa del Brescia. Nella conferenza stampa post-partita, il tecnico Alessandro Nesta ha commentato la partita. Di seguito le sue parole raccolte da Tifobrescia.it:

«Sono soddisfatto, ma ho tanto rammarico. Ci sono mancati gli ultimi trenta metri, potevamo fare qualcosina in più. Contro il Brescia non è mai facile e noi siamo stati bravi. Non bisogna fare tragedie quando perdiamo. I cambi sono stati tutti scelte tecniche.

E’ un momento difficile per far giocare insieme Gondo e Pettinari. Ho solo due punte, non posso bruciarle subito all’inizio. Quando dobbiamo rincorrere può essere più fattibile. I subentrati sono tutti coinvolti: possono giocare tutti, chi più chi meno. Con Fiamozzi abbiamo avuto un ottimo beneficio: avevamo preparato la partita sui cambi fasce. Ero più avvelenato per la gara d’andata».