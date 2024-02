Pari in Como-Parma, Mihaila: «Non guardiamo la classifica»

Al termine del match, pareggiato per 1-1 in casa del Como, il calciatore del Parma Mihaila si è espresso in conferenza stampa.

Di seguito le sue parole:

«Tutti abbiamo lottato, tutti abbiamo sofferto. E’ stata una partita tosta contro una squadra che ha giocato, sapevamo che palleggiano bene. Sono contento per questo pareggio e per questo punto portato a casa.

Sì, dopo il primo gol subito abbiamo avuto delle buone chance per raddoppiare. Nel calcio si può sbagliare, tutti sbagliamo, abbiamo fatto un punto e siamo ancora lì. Assist? Ero sul sinistro e ho preferito non rischiare, ho visto Benek che era posizionato meglio di me, c’era anche Dennis dietro ma non l’ho visto. L’ho data a Benek e gliel’ho passata per fare un gol facile. Sì sto bene, mi alleno bene e non ho avuto problemi da quando ho cominciato quest’anno, sono molto contento di questo

Ci concentriamo su di noi, poi vediamo cosa succede».