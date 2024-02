L’Ascoli vince contro la Feralpisalò, Castori: «Partita di sostanza e intensità»

Oggi pomeriggio l’Ascoli ha vinto 1 a 0 a Piacenza contro la Feralpisalò conquistando tre punti fondamentali in ottica salvezza. Di seguito un estratto delle dichiarazioni rilasciate da Fabrizio Castori (e riportate dal sito ufficiale dei bianconeri) nella conferenza stampa post-partita:

«E’ stata la partita fra due squadre che lottano per salvarsi, non poteva essere un match spettacolare, quando ti giochi tanto c’è la tendenza a non rischiare per non pregiudicare il risultato. Quella di oggi è una vittoria importante. Abbiamo capitalizzato l’episodio con Masini, poi abbiamo combattuto, è stata una partita di sostanza e intensità a livello fisico, poi c’era anche il campo che non consentiva di giocare. Siamo stati sfortunati in occasione dei cambi obbligati di Masini, Valzania e Streng, ma oggi i ragazzi hanno saputo soffrire e stringere i denti. Impossibile non vedere il fallo sul gol poi annullato dal VAR, era fin troppo evidente e mi è costato l’espulsione».